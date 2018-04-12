Более 200 тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Петербурге в рамках акции

Санкт-Петербург, 12 апреля. Около двухсот тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Санкт-Петербурге в рамках акции «Ко дню бездомного человека».

Соответствующую информацию передают «Невские новости». Отмечается, что в акции под названием «Ко дню бездомного человека» приняли участие отели Санкт-Петербурга и ювелирные магазины.

Так, гостиницы перечисляли на нужды людей без постоянного места жительства стоимость одной ночи в номере. Таким образом, «Ночлежке» удалось собрать 203 тысячи рублей.