Более 200 тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Петербурге в рамках акции
Санкт-Петербург, 12 апреля. Около двухсот тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Санкт-Петербурге в рамках акции «Ко дню бездомного человека».
Соответствующую информацию передают «Невские новости». Отмечается, что в акции под названием «Ко дню бездомного человека» приняли участие отели Санкт-Петербурга и ювелирные магазины.
Так, гостиницы перечисляли на нужды людей без постоянного места жительства стоимость одной ночи в номере. Таким образом, «Ночлежке» удалось собрать 203 тысячи рублей.
«Мы благодарны всем, кто принял участие в нашей акции. Мы благодарны за то, что нас поддерживают граждане не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Мы очень рады, что они понимают значение того, что мы делаем для потерявших дом людей, и оказывают им поддержку словом и рублем», — цитирует издание координатора проекта благотворительной организации Викторию Рыжкову.