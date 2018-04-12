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Общество
Более 200 тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Петербурге в рамках акции
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    Более 200 тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Петербурге в рамках акции

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    Более 200 тысяч рублей в рамках акции собрала «Ночлежка» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12  апреля. Около двухсот тысяч рублей собрала «Ночлежка» в Санкт-Петербурге в рамках акции «Ко дню бездомного человека».

    Соответствующую информацию передают «Невские новости». Отмечается, что в акции под названием «Ко дню бездомного человека» приняли участие отели Санкт-Петербурга и ювелирные магазины.

    Так, гостиницы перечисляли на нужды людей без постоянного места жительства стоимость одной ночи в номере. Таким образом, «Ночлежке» удалось собрать 203 тысячи рублей.

    «Мы благодарны всем, кто принял участие в нашей акции. Мы благодарны за то, что нас поддерживают граждане не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Мы очень рады, что они понимают значение того, что мы делаем для потерявших дом людей, и оказывают им поддержку словом и рублем», — цитирует издание координатора проекта благотворительной организации Викторию Рыжкову.

    Автор: Алексей Громов
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