Арт-группа поздравила петербуржцев с Днем космонавтики граффити со Стивеном Хокингом
Санкт-Петербург, 12 апреля. Арт-группа «Явь» поздравила жителей и гостей Санкт-Петербурга с днем космонавтики, подготовив граффити со Стивеном Хокингом.
Граффити с английским физиком-теоретиком, космологом, писателем Стивеном Хокингом подготовила арт-группа «Явь» ко Дню космонавтики.
Международный день полёта человека в космос отмечается 12 апреля. Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.
На официальном сайте арт-группы отмечается, что после полета Нила Армстронга, который стал первым человеком, вступившим на Луну, прошло много лет, однако человечество до сих пор не было на Марсе и больше не было на спутнике Земли.
«Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой. В целом это не плохо, но многие живут так всю свою жизнь, не поднимая глаз, не приходя в сознание», — отмечается на сайте.
На первого космонавта Юрия Гагарина был похож и Стивен Хокинг, который посвятил свою жизнь изучению Вселенной и практически никогда не спускал глаз с небесного полотна.
«Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь. Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными», — подчеркивал Стивен Хокинг.