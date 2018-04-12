Арт-группа поздравила петербуржцев с Днем космонавтики граффити со Стивеном Хокингом

Санкт-Петербург, 12 апреля. Арт-группа «Явь» поздравила жителей и гостей Санкт-Петербурга с днем космонавтики, подготовив граффити со Стивеном Хокингом.

Граффити с английским физиком-теоретиком, космологом, писателем Стивеном Хокингом подготовила арт-группа «Явь» ко Дню космонавтики.

Международный день полёта человека в космос отмечается 12 апреля. Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.

На официальном сайте арт-группы отмечается, что после полета Нила Армстронга, который стал первым человеком, вступившим на Луну, прошло много лет, однако человечество до сих пор не было на Марсе и больше не было на спутнике Земли.

«Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой. В целом это не плохо, но многие живут так всю свою жизнь, не поднимая глаз, не приходя в сознание», — отмечается на сайте.

На первого космонавта Юрия Гагарина был похож и Стивен Хокинг, который посвятил свою жизнь изучению Вселенной и практически никогда не спускал глаз с небесного полотна.