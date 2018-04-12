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Арт-группа поздравила петербуржцев с Днем космонавтики граффити со Стивеном Хокингом
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    Арт-группа поздравила петербуржцев с Днем космонавтики граффити со Стивеном Хокингом

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    Арт-группа поздравила петербуржцев с Днем космонавтики граффити со Стивеном Хокингом

    Санкт-Петербург, 12  апреля. Арт-группа «Явь» поздравила жителей и гостей Санкт-Петербурга с днем космонавтики, подготовив граффити со Стивеном Хокингом.

    Граффити с английским физиком-теоретиком, космологом, писателем Стивеном Хокингом подготовила арт-группа «Явь» ко Дню космонавтики.

    Международный день полёта человека в космос отмечается 12 апреля. Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.

    На официальном сайте арт-группы отмечается, что после полета Нила Армстронга, который стал первым человеком, вступившим на Луну, прошло много лет, однако человечество до сих пор не было на Марсе и больше не было на спутнике Земли.

    «Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой. В целом это не плохо, но многие живут так всю свою жизнь, не поднимая глаз, не приходя в сознание», — отмечается на сайте.

    На первого космонавта Юрия Гагарина был похож и Стивен Хокинг, который посвятил свою жизнь изучению Вселенной и практически никогда не спускал глаз с небесного полотна.

    «Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь. Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными», — подчеркивал Стивен Хокинг.

    Автор: Ксения Пудовкина
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