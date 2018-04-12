Товарооборот между Петербургом и Казахстаном превысил 800 млн долларов

Санкт-Петербург, 12 апреля. Более 800 миллионов долларов составил товарооборот между Санкт-Петербургом и Казахстаном.

Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Смольного по итогам прошедшей в среду, 12 апреля, встречи губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с послом Казахстана Имангали Тасмагамбетовым

В рамках встречи губернатор города и посол Казахстана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Полтавченко отметил, что одним из главных направлений сотрудничества с Казахстаном является производство лекарственных препаратов.

Отметим, в настоящий момент Казахстан находится на втором место среди партнеров города среди стран СНГ. В свою очередь, товарооборот между двумя сторонами — свыше 800 миллионов долларов, то есть рост составил 14%.