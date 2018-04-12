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Общество
Товарооборот между Петербургом и Казахстаном превысил 800 млн долларов
Общество
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    Товарооборот между Петербургом и Казахстаном превысил 800 млн долларов

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    Товарооборот между Петербургом и Казахстаном превысил 800 млн долларов

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Более 800 миллионов долларов составил товарооборот между Санкт-Петербургом и Казахстаном.

    Соответствующую информацию передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Смольного по итогам прошедшей в среду, 12 апреля, встречи губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с послом Казахстана Имангали Тасмагамбетовым

    В рамках встречи губернатор города и посол Казахстана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Полтавченко отметил, что одним из главных направлений сотрудничества с Казахстаном является производство лекарственных препаратов.

    Отметим, в настоящий момент Казахстан находится на втором место среди партнеров города среди стран СНГ. В свою очередь, товарооборот между двумя сторонами — свыше 800 миллионов долларов, то есть рост составил 14%.

    Автор: Ксения Пудовкина
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