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Реки и каналы Петербурга откроются для навигации в конце апреля
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    Реки и каналы Петербурга откроются для навигации в конце апреля

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    Реки и каналы Петербурга откроются для навигации в конце апреля

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Водные пути для кораблей и лодок на реках и каналах Санкт-Петербурга будут открыты в конце апреля.

    Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитета по транспорту в Санкт-Петербурге. Планируется, что водные пути для крупных и маломерных судов на реках и каналах города откроют в девять часов утра 20 апреля. Соответствующее официальное извещение комитет по транспорту опубликует через два дня после этого.

    Отметим, что закрытые 16 ноября прошедшего года Фонтанка, Мойка, Зимняя канавка, Крюков канал, Кронверкский пролив, канал Грибоедова и Ново-Адмиралтейский канал будут открыты. В свою очередь, 10 апреля официально открылась навигация на Неве.

    Автор: Алексей Громов
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