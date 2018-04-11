Петербургский нерпенок Крошик снова стал брюнетом

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Детеныш нерпы по кличке Крошик, который живет в петербургском Центре изучения и сохранения млекопитающих, завершил линьку и снова стал «брюнетом».

О сезонной метаморфозе сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

«Около месяца Крошик почти ничего не ел и почти не плавал, менял свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец. Но теперь все позади, и Крошик ожидает переезда в уличный бассейн», — рассказали в Центре изучения млекопитающих.

Отмечается также, что в целом весна 2018 года достаточно благосклонна к тюленям, живущим в Ленинградской области. В этом году площади ледового покрытия на акваториях Финского залива и Ладожского озера были близки к нормальным показателям. Благодаря этому весной тюленят не уносило на дрейфующей льдине от своих мам.

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