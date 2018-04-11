Петербургская карта «Подорожник» заработает в Москве

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Петербургские и московские представители транспортной отрасли обсудили тему интеграции билетных систем Москвы и Петербурга на встрече, которая прошла в столице в среду, 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кобрендинговые карты были показаны на Петербургском международном экономическом форуме летом прошлого года. С того момента было выпущено 40 тысяч московских карт «Тройка-Подорожник» и 23 тысячи петербургских карт «Подорожник-Тройка». В среднем за месяц в Северной столице по картам «Тройка-Подорожник» проходит десять тысяч поездок в петербургском метро и пять тысяч в наземном транспорте. В Москве по картам «Подорожник-Тройка» — 52 тысячи в метро и 31 тысяч поездок в наземном транспорте.

На встрече также обсудили вопрос организации поэтапного приема в оплату на транспорте Петербурга карт «Тройка» и на транспорте Москвы «Подорожника». На первом этапе предложено организовать прием карт в метро двух городов, дальше планируется расширять возможности.

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