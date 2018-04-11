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Один человек погиб при взрыве на корабле в Петербурге
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    Один человек погиб при взрыве на корабле в Петербурге

    15:00  11 Апреля 2018  /обновлено: 15:01  11 Апреля 2018
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    Один человек погиб при взрыве на корабле в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 апреля. Один человек погиб при взрыве в трюме строящегося гражданского корабля на территории предприятия «Алмаз», сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Трагедия произошла на предприятии «Алмаз», расположенного на Петровском проспекте. По предварительной версии, во время проведения лакокрасочных работ произошла разгерметизация баллона с газом. Это стало причиной мощного взрыва в трюме строящегося корабля.

    Ранее сообщалось, что пострадали пять человек, однако их число оказалось больше. По последним данным, девять человек пострадали при взрыве. Кроме того, есть один погибший.

    Все пострадавшие уже находятся в каретах скорой помощи, которые доставят их в городские больницы.

    Один человек погиб при взрыве на корабле в Петербурге

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #взрыв #жертвы #петербург #корабль #пострадавшие
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