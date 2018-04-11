Станция метро «Беговая» в Петербурге перешла на постоянную схему электроснабжения

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Станция петербургского метрополитена «Беговая» переведена на постоянную схему электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании «Метрострой».

Напряжение по постоянной схеме электроснабжения было подано на станцию метро «Беговая» во вторник, 10 апреля. Отмечается, что подключение прошло в штатном режиме. Никакие замечания со стороны заказчика — комитета по развитию транспортной инфраструктуры и эксплуатирующей организации — ГУП «Петербургский метрополитен» — не поступали.

Ранее было сообщено, что на постоянную схему электроснабжения перешла другая станция метро «Новокрестовская». Подключение состоялось 3 апреля.

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