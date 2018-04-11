Петербуржцы смогут получать лекарства по электронным рецептам

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Санкт-Петербург, 11 апреля. В Законодательном собрании Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект, согласно которому поликлиникам Северной столицы разрешат оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Об этом стало известно в среду, 11 апреля.

Петербургские депутаты предлагают дополнить статью городского закона «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», сообщает пресс-служба Заксобрания. Авторами инициативы стали депутат Законодательного собрания города Александр Тетердинко и глава постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева.

Александр Тетердинко отметил, что вопрос введения электронных рецептов на лекарства является непростым.

«Мы считаем, что нужно поддерживать и развивать современные и передовые технологии в медицине», — цитирует «Петербургский дневник» Тетердинко.

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