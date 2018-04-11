Обещали кремировать, а выбросили, как мусор: в Петербурге нашли свалку трупов домашних животных

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Для многих из нас собаки и кошки являются членами семьи, и когда они умирают от старости или болезни, мы стараемся облегчить их страдания. Помочь в этом спешат частные ветеринарные службы. Они выезжают на дом, усыпляют животное и обещают утилизировать его труп, как положено законом «О ветеринарии». Однако, как выяснилось, некоторые частные ветеринары в Петербурге предпочитают экономить свои силы и время, складируя трупы домашних животных прямо в черте города.

Страшная находка

Как рассказала Федеральному агентству новостей жительница Петербурга Олеся Поспелова, накануне на территории муниципального округа Горелово Красносельского района Северной столицы, а точнее — в канаве за КАДом, недалеко от железнодорожной станции «Ульянка» — были найдены шесть трупов собак.

Страшную находку обнаружил муж Олеси, который выгуливал в том районе их собаку. Олеся в свою очередь рассказала об этой «свалке для мертвых животных» своей знакомой зоозащитнице Виктории Горловой. Вместе с ней они вытащили тела животных из канавы, сфотографировали их и разместили снимки в соцсетях в надежде, что хозяева узнают своих питомцев и «захотят их нормально утилизировать».

«Тела животных нашли возле служебного проезда в аэропорт. Им пользуются только местные жители и, наверно, президент, когда прилетает в Петербург. Если съехать с асфальта на грунтовую дорогу в поля, то там канава, в которую свалили эти трупы животных», — рассказала Олеся корреспонденту ФАН.

Петербурженка отметила, что три из шести найденных собак — породистые.

«Это черный лабрадор, сеттер и риджбек с клеймом, то есть животные явно были домашними. Это натолкнуло нас на мысль, что трупы собак в канаву сбросили сотрудники ветеринарных служб, решившие сэкономить на кремации. И мы не ошиблись, потому что по клейму нашли хозяйку риджбека, и она подтвердила наше предположение», — отметила собеседница агентства.

Хозяева собак обратятся в полицию

Мы связались с бывшей хозяйкой риджбека Натальей и узнали, что ее собаке было 12 лет, и она страдала от онкологии.

«Она ужасно мучилась последние дни и часы. 19 марта я нашла в Интернете Единую ветеринарную ритуальную службу, позвонила в нее, к нам приехали, усыпили собаку на дому и пообещали кремировать ее тело. За это мы заплатили 10 тысяч рублей. Требовать составить с нами договор, а потом предоставить доказательства того, что наш любимец был кремирован по всем правилам, моральных сил не было… А сейчас, после этой страшной находки, мы планируем обратиться в полицию. Но у нас есть только номер фирмы, номер автомобиля, на котором увезли нашу собаку, и распечатка с моего мобильного телефона, по которой видно, что я звонила в эту компанию. Обещали кремировать собаку где-то в Буграх, а это в другой стороне от места, где ее нашли. Выбросили, как мусор», — рассказала хозяйка риджбека.

Сайт указанной ею ветеринарной ритуальной службы обещает «гуманное усыпление домашних животных» и «индивидуальную кремацию».

«У нас в крематории видеофиксация и строгая учетность, — говорится на сайте. — У нас вы можете получить видеоотчет и урну с прахом вашего животного».

Хотите присутствовать на кремации питомца — платите дополнительно

Мы позвонили в эту фирму, чтобы задать несколько уточняющих вопросов.

— Сколько стоит усыпить собаку и кремировать ее?

— Усыпление — 1000 рублей, вызов на дом — 300 рублей, кремация — от 500 рублей, по весу собаки, — ответила диспетчер.

— А где вы кремируете животных? Можно будет потом забрать прах собаки?

— У нас свой крематорий. Есть индивидуальная кремация с возвратом праха. Стоит от 3500 рублей, в зависимости от веса.

— А мы будем уверены, что это прах нашей собаки?

— Да. Есть фото- и видеоотчет. Возможно личное присутствие за дополнительную плату.

Отметим, что объявлений об аналогичных услугах в Интернете очень много. А вот проверка деятельности специализированных частных ветеринарных организаций проводится только по обращениям граждан.

Свалка трупов животных — угроза экологии и здоровью петербуржцев

Как объяснил ФАН представитель отдела по связям с общественностью Государственной ветеринарной службы Петербурга Михаил Большаков, гражданам, обнаружившим трупы животных на территории города, следует обратиться в комитет по благоустройству Смольного по номеру 314-60-13. Чиновники обязаны направить на место находки соответствующую бригаду, которая не только вывезет и займется утилизацией трупов, относящихся к биологическим отходам, но и выяснит, есть ли угроза распространения инфекционных болезней и загрязнения окружающей среды. Даже захоронение домашнего питомца в земле не относится к безопасным и цивилизованным методам утилизации биологических отходов, которые утверждены главным государственным ветеринарным инспектором в целях противоэпидемической безопасности.

«Кроме того, хозяева обнаруженных умерщвленных животных могут обратиться в управление ветеринарии по телефону 717-52-37, чтобы инициировать проверку недобросовестных частных ветеринаров, которым они заплатили за кремацию трупа собаки, а по факту услуга оказана не была. Вообще, по этому номеру принимаются любые жалобы на частных ветеринаров», — сообщил чиновник.

Добавим, что, по словам Олеси Поспеловой, такие свалки трупов домашних животных в Петербурге — увы, не редкость.

«Не так давно в Красном Селе возле Таллинского шоссе уже находили несколько мертвых породистых собак. Мы уверены, что их выбрасывают частные ветклиники, в которые люди обращаются через Интернет. Контроля за этим никакого нет. На сайтах, в частности, на том, куда обращалась Наталья, никаких реквизитов и адресов ветеринарной службы не указано, только номер телефона», — отметила Олеся Поспелова.

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