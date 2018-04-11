Глава петербургского ЗакС: В нашем городе проживает 9 тысяч узников концлагерей

В закладки

Санкт-Петербург, 11 апреля. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров рассказал о количестве проживающих в Северной столице бывших узников. Об этом он сообщил в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля.

Вячеслав Макаров сообщил, что через фашистские лагеря прошли пять миллионов советских детей.

«Это то же количество народа, что сейчас живет в Петербурге, вы можете себе представить? Вчера я встречался с ветеранами, пережившими этот ужас. В нашем городе проживает девять тысяч молодых узников концлагерей», — сообщил Вячеслав Макаров.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.