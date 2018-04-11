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Стало известно, когда откроются фонтаны в Петергофе
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    Стало известно, когда откроются фонтаны в Петергофе

    10:52  11 Апреля 2018
    152

    Стало известно, когда откроются фонтаны в Петергофе

    Санкт-Петербург, 11 апреля. Петергофские фонтаны начнут работать 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника Петергоф.

    До 28 апреля музея будет работать по зимнему расписанию. Гости могут посетить музеи Петергофа, Александрии, Ораниенбаума, Стрельны в зимний сезон. В день открытия фонтанов музей начнет работать уже по летнему расписанию.

    Как сообщает «Петербургский дневник», специалисты уже провели технические пуски фонтанов. Отмечается, что самыми первыми заработали Римские фонтаны.

    Официальное открытие фонтанов должно состоятся 19 мая. В конце торжественного открытия запустят фейерверк над Большим Петергофским дворцом.

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    Автор: Алексей Громов
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    #санкт-петербург #петергоф #фонтаны
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