Петербуржцы выступили против инициативы властей строить музей Достоевского в сквере 

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Неравнодушные петербуржцы уже второй день бастуют около Законодательного собрания Петербурга, чтобы привлечь внимание губернатора Георгия Полтавченко и чиновников.

Тема, которую петербуржцы хотят обсудить с правительством северной столицы — строительство музея. Новый корпус планируют построить на небольшом зеленом пятачке на Кузнечном переулке в центре города.

Напомним, на днях власти Петербурга согласовали реализацию инвестиционного проекта, предполагающего создание к 200-летию Достоевского, которое отмечается в 2021 году, нового здания для именного литературно- мемориального музея. По планам пространство расположится в новом пятиэтажном здании, которое будет прилегать к существующему музею. Площадь нового строения займет около 1,6 тыс. квадратных метров. Таким образом небольшой сквер, который сейчас расположен между музеем и жилым домом, будет уничтожен.

Добавим, в новом корпусе музея расположится культурный центр с многофункциональным зрительным залом, помещениями для выставок и конференций, литературное кафе, а на верхнем этаже — открытое пространство, где можно будет посмотреть кино или поучаствовать в поэтических вечерах. Строительство планируется осуществить на средства меценатов, в числе которых сооснователь инвестиционной компании VIYM, соучредитель фонда «Петербург Достоевского» Андрей Якунин.

«Мы не против строительства здания Музея Достоевского. Мы считаем, что музеи городу очень нужны, — заявил Ярослав Костров, активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания». — Культурные центры строго необходимы нашему Петербургу. Но размещать их нужно в разрушающихся исторических зданиях. У нас куча расселенных доходных домов в центре города, но вместо этого появляющийся инвестор вкладывает деньги не туда, решает застроить последний сквер в нашем переулке».

По словам противника стройки, по законодательным нормативам на каждого горожанина должно приходиться 6 квадратных метров зеленых насаждений, на деле же это 4,2 кв. Метра.

«Господин Якунин, который живет в Лондоне и инвестирует в этот проект, совершенно уверен, что это очень необходимо нашему городу. Пусть он и продолжает жить в Лондоне, утопая в зелени, а в Петербург не лезет», — подытожил собеседник агентства.

Отметим, активисты не довольны проектом финансирующего соучредителя фонда «Петербург Достоевского», старшего сына главы РЖД Андрея Якунина, который с 2009 года возглавляет британскую инвесткомпанию Venture Investments & Yield Management (VIYM). Компания занимается девелоперскими проектами в Петербурге. В 2015 году он получил гражданство Великобритании.

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