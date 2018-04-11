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Петербуржцы выступили против инициативы властей строить музей Достоевского в сквере 
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    Петербуржцы выступили против инициативы властей строить музей Достоевского в сквере 

    10:43  11 Апреля 2018
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    Петербуржцы выступили против инициативы властей строить музей Достоевского в сквере 

    Санкт-Петербург, 11 апреля. Неравнодушные петербуржцы уже второй день бастуют около Законодательного собрания Петербурга, чтобы привлечь внимание губернатора Георгия Полтавченко и чиновников.

    Тема, которую петербуржцы хотят обсудить с правительством северной столицы — строительство музея. Новый корпус планируют построить на небольшом зеленом пятачке на Кузнечном переулке в центре города. 

    Напомним, на днях власти Петербурга согласовали реализацию инвестиционного проекта, предполагающего создание к 200-летию Достоевского, которое отмечается в 2021 году, нового здания для именного литературно- мемориального музея. По планам пространство расположится в новом пятиэтажном здании, которое будет прилегать к существующему музею. Площадь нового строения займет около 1,6 тыс. квадратных метров. Таким образом небольшой сквер, который сейчас расположен между музеем и жилым домом, будет уничтожен.

    Добавим, в новом корпусе музея расположится культурный центр с многофункциональным зрительным залом, помещениями для выставок и конференций, литературное кафе, а на верхнем этаже — открытое пространство, где можно будет посмотреть кино или поучаствовать в поэтических вечерах. Строительство планируется осуществить на средства меценатов, в числе которых сооснователь инвестиционной компании VIYM, соучредитель фонда «Петербург Достоевского» Андрей Якунин.

    «Мы не против строительства здания Музея Достоевского. Мы считаем, что музеи городу очень нужны, — заявил Ярослав Костров, активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания». — Культурные центры строго необходимы нашему Петербургу. Но размещать их нужно в разрушающихся исторических зданиях. У нас куча расселенных доходных домов в центре города, но вместо этого появляющийся инвестор вкладывает деньги не туда, решает застроить последний сквер в нашем переулке».

    По словам противника стройки, по законодательным нормативам на каждого горожанина должно приходиться 6 квадратных метров зеленых насаждений, на деле же это 4,2 кв. Метра. 

    «Господин Якунин, который живет в Лондоне и инвестирует в этот проект, совершенно уверен, что это очень необходимо нашему городу. Пусть он и продолжает жить в Лондоне, утопая в зелени, а в Петербург не лезет», — подытожил собеседник агентства. 

    Отметим, активисты не довольны проектом финансирующего соучредителя фонда «Петербург Достоевского», старшего сына главы РЖД Андрея Якунина, который с 2009 года возглавляет британскую инвесткомпанию Venture Investments & Yield Management (VIYM). Компания занимается девелоперскими проектами в Петербурге. В 2015 году он получил гражданство Великобритании.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #петербург #музей достоевского
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