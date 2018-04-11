Гадать, попрошайничать и оставлять вещи запретили в петербургском метро

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Комитет по транспорту Северной столицы внес изменения в правилах пользования петербургским метрополитеном. Теперь в метро нельзя оставлять без присмотра вещи и приставать к другим пассажирам с предложениями о покупке каких-либо товаров.

Кроме того, на территории метрополитена запрещено заниматься попрошайничеством и предсказаниями, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что согласно новым правилам турникеты со створками теперь смогут использовать беременные женщины, пенсионеры и инвалиды. Напомним, ранее такие турникеты предназначались для детей, граждан с бумажными проездными и пассажиров с крупноразмерным багажом.

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