Очередь выстроилась у пункта обмена валют в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 10 апреля. В центре Петербурга во вторник образовалась очередь у пункта обмена валют.

Повышенный ажиотаж, как сообщает «Петербургский дневник», наблюдается у обменника в Лиговском переулке — около десятка человек терпеливо ожидают там своей очереди, чтобы обменять валюту.

Напомним, курс доллара 10 апреля впервые с 2016 года преодолел отметку в 63 рубля, а курс европейской валюты подорожал почти до 78 рублей.

Экономист Вадим Капусткин не исключил того, что доллар и евро продолжат рост по отношению к рублю, однако отметил, что срочно бежать в обменник россиянам не надо.

«Есть вероятность, что рубль еще ослабеет, но вряд ли он ослабеет слишком сильно. Однако если кому-то срочно нужна валюта, то лучше купить ее сегодня. Если речь идет о перспективе нескольких месяцев, то сейчас это делать не обязательно, можно пока спокойно подождать», – подчеркнул эксперт.

Отметим также, что экономисты связывают ослабление рубля с введением новых антироссийских санкций и геополитическим кризисом.

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