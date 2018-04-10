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Граффити с портретом сыгравшего Довлатова актера появилось в Петербурге
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    Граффити с портретом сыгравшего Довлатова актера появилось в Петербурге

    16:22  10 Апреля 2018
    254

    Граффити с портретом сыгравшего Довлатова актера появилось в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 апреля. В Петербурге граффитисты нарисовали портрет сербского актера Милана Марича, который исполнил роль Сергея Довлатова в фильме российского режиссера Алексея Германа младшего «Довлатов».

    Граффити с портретом Милана Марича появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду.  Работа выполнена в стиле художников из объединения Hoodgraff. Именно граффитисты этой группы нарисовали портреты Сергея Бодрова, Павла Дурова, Виктора Цоя, Стива Джобса, прапорщика Задова и других.

     

    #довлатов #стритарт

    A post shared by Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) on

    Напомним, что фильм «Довлатов» вышел в российский прокат 1 марта. Показ был рассчитан до 4 марта, однако по желанию зрителей показ решили продлить. Ленту можно было посмотреть до 11 марта. Стоит отметить, что работа Алексея Германа младшего была отмечена на Берлинском кинофестивале в этом году — приз газеты Berliner Morgenpost и Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения.

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    Автор: Алексей Громов
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    #санкт-петербург #сергей довлатов #фильм #граффити #алексей герман младший #милан марич
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