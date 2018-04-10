Граффити с портретом сыгравшего Довлатова актера появилось в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 апреля. В Петербурге граффитисты нарисовали портрет сербского актера Милана Марича, который исполнил роль Сергея Довлатова в фильме российского режиссера Алексея Германа младшего «Довлатов».

Граффити с портретом Милана Марича появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Работа выполнена в стиле художников из объединения Hoodgraff. Именно граффитисты этой группы нарисовали портреты Сергея Бодрова, Павла Дурова, Виктора Цоя, Стива Джобса, прапорщика Задова и других.

#довлатов #стритарт A post shared by Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) on Apr 9, 2018 at 6:03am PDT

Напомним, что фильм «Довлатов» вышел в российский прокат 1 марта. Показ был рассчитан до 4 марта, однако по желанию зрителей показ решили продлить. Ленту можно было посмотреть до 11 марта. Стоит отметить, что работа Алексея Германа младшего была отмечена на Берлинском кинофестивале в этом году — приз газеты Berliner Morgenpost и Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения.

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