Смольный отказался от идеи создания прогулочных зон на льду Невы

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Санкт-Петербург, 10 апреля. Петербургское правительство не поддержало идею общественного движения «За безопасность», которое предлагало инициировать законопроект, регулирующий правила выхода на лед и создание специальных прогулочных площадок.

Представители движения обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой инициировать законопроект, «регулирующий правила выхода на лед и создание специальных временных прогулочных площадок, а также мест для безопасной подводной ловли рыбы на водоемах, расположенных в черте города в зимний период времени». Об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», идею рассматривали в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Комитет отметил, что создание прогулочных площадок будет небезопасным для жизни и здоровья граждан.

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