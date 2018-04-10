Семь новых производств заработают на территории ОЭЗ в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 апреля. Семь новых производств будут открыты в особо экономической зоне в Петербурге в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел совещание по вопросу развития особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе. По словам главы Северной столицы, петербургская особая экономическая зона работает «достаточно продуктивно» на сегодняшний день.

«Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга – здесь сосредоточены наука, инновации и производства. Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий», — добавил Георгий Полтавченко.

В связи с тем, что инвесторы проявляют большой интерес к развитию своих предприятий на данной территории, было принято решение увеличить площадь зоны на 52 гектара.

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