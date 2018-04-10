Психически больной прихожанин до смерти избил охранника Соборной мечети в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 апреля. В понедельник на 71-летнег охранника Соборной мечети в Петербурге напал молодой человек 1997 года рождения, состоящий на психиатрическом учете. Охранник в тяжелом состоянии был доставлен в Мариинскую больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По словам пожилого мужчины, неизвестный молодой человек напал на него 9 апреля около 10.50 утра и избил. Во вторник в результате полученных травм охранник скончался.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУМВД, подозреваемый в настоящее время задержан. По предварительным данным, молодой человек нигде не работал, он был прихожанином мечети. Полиция проводит доследственную проверку по факту случившегося.

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