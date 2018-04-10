Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»
Весь мир
США поставили на голосование СБ ООН резолюцию о расследовании инцидентов с химоружием в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»

    16:04  10 Апреля 2018
    130

    Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»

    Санкт-Петербург, 10 апреля. Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону представителей ООО «Лахта Плаза», против которых выступал комитет имущественных отношений Петербурга. Это не первое судебное разбирательство, в котором участвовал департамент Смольного.

    Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил иск комитета имущественных отношений. Чиновники пытались оспорить стоимость земельного участка в Приморском районе: вместо 228 миллионов рублей они требовали за него 275 миллионов.

    Сотрудничество «Лахты Плаза» и уполномоченного комитета не заладилось практически сразу, с 2009 года. Девелопер три года судился с чиновниками из-за затянутых сроков договора об аренде земли. Следующие три года компании пришлось ждать от Смольного ответ на запрос о предоставлении указанного участка в аренду.

    Чтобы в дальнейшем избежать проблем во взаимодействии с комитетом, «Лахта Плаза» предложила выкупить землю. Однако сроки рассмотрения заявки истекли, а дело не сдвинулось с места по вине все тех же чиновников, отвечающих за имущественные отношения. Девелопер вновь был вынужден обратиться за помощью в суд, который в 2017 году удовлетворил иск.

    Однако в январе этого года в департаменте решили обжаловать этот приговор и обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. 28 марта этого года суд обязал комитет заключить с застройщиком договор о выкупе земли.

    Аналогично ситуация развивалась и с «Лахта парком». ООО «Лахта парк», ООО «Лахта парк премиум» и ООО «Новые технологии СПА» выступили инвесторами 85 объектов недвижимости и подали запрос об аренде этого участка. За предоставленный для рассмотрения таких заявлений 30-дневный срок ничего не изменилось: ответа из комитета не последовало. Суд удовлетворил иск организаций, однако представители Смольного подали жалобу на это решение вместо предоставления документов об аренде. Правосудие в очередной раз встало на сторону инвестора.

    Стоит отметить, что за год судебных разбирательств казна Петербурга не получала дохода от этого участка земли. В 2017 году дефицит бюджета Петербурга составил 69,6 миллиарда рублей. Очевидно, что на фоне происходящего встает вопрос о компетенции руководства городского комитета имущественных отношений.

    Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»

    Здесь же стоит напомнить об истории вокруг приватизации земли агрокомпании ЗАО «Предпортовый». Организация с 1992 года имела право бессрочного пользования. А ЗАО «Вертекс» даже вынуждено было приостановить возведение второй очереди завода, так как в уже неоднократно упомянутом департаменте не осилили тонкости особы экономических зон и объявили строительство нецелессобразным. Чиновники также хотели выручить побольше средств от компании «ЛСР», которая приватизировала санаторий «Дюны». Список судебных разбирательств с участием комитета довольно внушительный.

    На существующую проблему указывает и председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров. Он отметил, что даже открытие небольшого киоска в городе вытекает в торги. Бизнесменам приходится выходить на руководителя комитета Михаила Мокрецова, хотя, очевидно, что это уровень муниципалов или же райадминистрации.

    Федоров обращает внимание, что из-за существующей бюрократии половина малого розничного бизнеса вынуждена уходить «в тень», что приводит к проблемам с налоговыми службами, которые решаются «в частном порядке».

    Комитет имущественный отношений появился в 2015 году после реорганизации КУГИ – комитета по управлению городским имуществом. Это решение губернатора города Георгия Полтавченко было направлено на улучшение инвестиционного климата Петербурга, а также увеличение числа крупных проектов. Однако, по мнению предпринимателей, произошел обратный эффект.

    «Хотели дистанцировать бизнес от чиновников, а стало только хуже», — пояснили в Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

    В настоящее время бизнесмены стараются не связываться с комитетом без острой нужды. В это время город недополучает огромные суммы в городской бюджет. На фоне задач, озвученных президентом в послании Федеральному собранию (например, рост вложений малого и среднего бизнеса в ВВП страны должен достигать до 40%), и ситуации в городе появляется острая необходимость в проведении реформ. Остается только надеяться, что Смольный услышит петербургских предпринимателей и осуществит шаги, которые приведут с сокращению бюрократии, а не к ее росту.

    Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #иск #петербург #земля #продажа #аренда #лахта плаза #комитет имущественных отношений #лахт парк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Леонид Слуцкий: Все это «хайлилайкли» очень дурно выглядит

      17:19 10 Апреля 2018 47
      Читать
      17:18
      Сегодня

      Юдин прокомментировал вероятный уход Знарка из СКА
      15:42
      Сегодня

      Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов
      14:19
      Сегодня

      Путин ознакомился с новейшими разработками ученых в Курчатовском институте
      12:06
      Сегодня

      Песков пообещал корректировку рынков в России
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 2804

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      261

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1511

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      414

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20981
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Российские ученые пообещали Путину открыть в Сибири «Кремниевую тайгу»

      Российские ученые пообещали Путину открыть в Сибири «Кремниевую тайгу»

      16:38   10 Апреля 2018
      361
      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      13:17   10 Апреля 2018
      19625
      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      13:04   10 Апреля 2018
      3431
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      3584