Петербургский суд отклонил иск Смольного по договору о продаже земли «Лахта Плаза»

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Санкт-Петербург, 10 апреля. Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону представителей ООО «Лахта Плаза», против которых выступал комитет имущественных отношений Петербурга. Это не первое судебное разбирательство, в котором участвовал департамент Смольного.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил иск комитета имущественных отношений. Чиновники пытались оспорить стоимость земельного участка в Приморском районе: вместо 228 миллионов рублей они требовали за него 275 миллионов.

Сотрудничество «Лахты Плаза» и уполномоченного комитета не заладилось практически сразу, с 2009 года. Девелопер три года судился с чиновниками из-за затянутых сроков договора об аренде земли. Следующие три года компании пришлось ждать от Смольного ответ на запрос о предоставлении указанного участка в аренду.

Чтобы в дальнейшем избежать проблем во взаимодействии с комитетом, «Лахта Плаза» предложила выкупить землю. Однако сроки рассмотрения заявки истекли, а дело не сдвинулось с места по вине все тех же чиновников, отвечающих за имущественные отношения. Девелопер вновь был вынужден обратиться за помощью в суд, который в 2017 году удовлетворил иск.

Однако в январе этого года в департаменте решили обжаловать этот приговор и обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. 28 марта этого года суд обязал комитет заключить с застройщиком договор о выкупе земли.

Аналогично ситуация развивалась и с «Лахта парком». ООО «Лахта парк», ООО «Лахта парк премиум» и ООО «Новые технологии СПА» выступили инвесторами 85 объектов недвижимости и подали запрос об аренде этого участка. За предоставленный для рассмотрения таких заявлений 30-дневный срок ничего не изменилось: ответа из комитета не последовало. Суд удовлетворил иск организаций, однако представители Смольного подали жалобу на это решение вместо предоставления документов об аренде. Правосудие в очередной раз встало на сторону инвестора.

Стоит отметить, что за год судебных разбирательств казна Петербурга не получала дохода от этого участка земли. В 2017 году дефицит бюджета Петербурга составил 69,6 миллиарда рублей. Очевидно, что на фоне происходящего встает вопрос о компетенции руководства городского комитета имущественных отношений.

Здесь же стоит напомнить об истории вокруг приватизации земли агрокомпании ЗАО «Предпортовый». Организация с 1992 года имела право бессрочного пользования. А ЗАО «Вертекс» даже вынуждено было приостановить возведение второй очереди завода, так как в уже неоднократно упомянутом департаменте не осилили тонкости особы экономических зон и объявили строительство нецелессобразным. Чиновники также хотели выручить побольше средств от компании «ЛСР», которая приватизировала санаторий «Дюны». Список судебных разбирательств с участием комитета довольно внушительный.

На существующую проблему указывает и председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров. Он отметил, что даже открытие небольшого киоска в городе вытекает в торги. Бизнесменам приходится выходить на руководителя комитета Михаила Мокрецова, хотя, очевидно, что это уровень муниципалов или же райадминистрации.

Федоров обращает внимание, что из-за существующей бюрократии половина малого розничного бизнеса вынуждена уходить «в тень», что приводит к проблемам с налоговыми службами, которые решаются «в частном порядке».

Комитет имущественный отношений появился в 2015 году после реорганизации КУГИ – комитета по управлению городским имуществом. Это решение губернатора города Георгия Полтавченко было направлено на улучшение инвестиционного климата Петербурга, а также увеличение числа крупных проектов. Однако, по мнению предпринимателей, произошел обратный эффект.

«Хотели дистанцировать бизнес от чиновников, а стало только хуже», — пояснили в Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

В настоящее время бизнесмены стараются не связываться с комитетом без острой нужды. В это время город недополучает огромные суммы в городской бюджет. На фоне задач, озвученных президентом в послании Федеральному собранию (например, рост вложений малого и среднего бизнеса в ВВП страны должен достигать до 40%), и ситуации в городе появляется острая необходимость в проведении реформ. Остается только надеяться, что Смольный услышит петербургских предпринимателей и осуществит шаги, которые приведут с сокращению бюрократии, а не к ее росту.

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