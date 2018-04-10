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Эскалаторы на станции «Приморская» в Петербурге будут ремонтировать все лето
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    Эскалаторы на станции «Приморская» в Петербурге будут ремонтировать все лето

    11:19  10 Апреля 2018
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    Эскалаторы на станции «Приморская» в Петербурге будут ремонтировать все лето

    Санкт-Петербург, 10 апреля. Петербургский метрополитен в поиске подрядной организации, которая проведет работы по модернизации систем управления эскалаторов на станции метро «Приморская».

    Согласно полученной информации о конкурсе, петербургский метрополитен готов потратить на эти цели чуть более 34 миллионов рублей. Специалисты сообщили, что подрядчику необходимо провести работы по модернизации систем управления эскалаторов, кроме этого нужно будет заменить кабины оператора.

    «Это повысит надежность работы оборужования и безопасность пассажиров», — цитирует «Комсомольская правда в Петербурге» специалиста.

    Как стало известно, конкурс пройдет 3 мая, а уже 30 мая подрядная организация должна приступить к выполнению работ. На модернизацию каждого эскалаторы будет выделено не более 20 дней. Работы должны будут завершить не позднее 20 сентября.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #метро #санкт-петербург #приморская
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