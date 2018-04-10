Пять петербургских зданий станут памятниками

В закладки

Санкт-Петербург, 10 апреля. В Петербурге пять зданий станут региональными памятниками. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В комитете рассмотрели шесть государственных историко-культурных экспертиз по вопросу включения в единый государственный реестр в качестве региональных памятников. Пять из них получили одобрение.

Так, региональными памятниками станут два вокзала — «Железнодорожный вокзал станции Дибуны», расположенный в поселке Песочный, и «Железнодорожный вокзал станции Горелово» на участке железной дороги Аннинское шоссе — река Дудергофка. Также рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия рекомендовала включить в единый госреестр в качестве региональных памятников «Дом А.Х. Ефремова» на Лиговском проспекте, «Здание Женского педагогического института» на Малой Посадской улице и «Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе» на улице Чайковского. Отметим, что Комплекс включили сразу как два региональных памятника: «Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением» и «Новый придворно-служительский дом», сообщает «Петербургский дневник».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.