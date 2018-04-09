Жуткая авария парализовала движение на Витебском проспекте в Петербурге
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Санкт-Петербург, 9 апреля. Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. В результате пострадало пять человек.
Судя по фотографиям, распространенным в социальных сетях, на проезжей части столкнулось несколько автомобилей, среди них Nissan и Toyota. Некоторые авто находятся в жутком состоянии. На дороге образовалась большая пробка.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и представители правоохранительных органов. Причины аварии выясняются.
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