Три четверти петербуржцев не берут больничный из-за простуды и гриппа

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что три четверти жителей города не берут больничный во время простуды и гриппа.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные исследования, опубликованные пресс-службой СПБГУ, более трети горожан хотя бы раз болели ОРВИ или гриппом. В свою очередь, большинство респондентов не ходили на работу или учебу (41%), а около четверти заболевших брали больничный лист (24%). Так, менее 40% заболевших обратились к врачу.

Также отметим, что только каждый десятый делал прививку от гриппа в текущем году: 52% считают вакцину безопасной, однако каждый четвертый сомневается в действенности прививки. В свою очередь, 21% считает прививку бесполезной.

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