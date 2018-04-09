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Три четверти петербуржцев не берут больничный из-за простуды и гриппа
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    Три четверти петербуржцев не берут больничный из-за простуды и гриппа

    17:43  9 Апреля 2018
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    Три четверти петербуржцев не берут больничный из-за простуды и гриппа

    Санкт-Петербург, 9 апреля. Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что три четверти жителей города не берут больничный во время простуды и гриппа.

    Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные исследования, опубликованные пресс-службой СПБГУ, более трети горожан хотя бы раз болели ОРВИ или гриппом. В свою очередь, большинство респондентов не ходили на работу или учебу (41%), а около четверти заболевших брали больничный лист (24%). Так, менее 40% заболевших обратились к врачу.

    Также отметим, что только каждый десятый делал прививку от гриппа в текущем году: 52% считают вакцину безопасной, однако каждый четвертый сомневается в действенности прививки. В свою очередь, 21% считает прививку бесполезной.

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    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #грипп #опрос #исследование
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