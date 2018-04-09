Главгосэкспертиза одобрила проект расширения книгохранилища РАН в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Госэкспертиза одобрила проект реконструкции библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Как передает пресс-служба Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы, проект реконструкции с расширением книгохранилища библиотеки Российской академии наук одобрило ведомство. В сообщении отмечается:

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки».

Отметим, здание Старого гостиного двора, в котором расположено книгохранилище, признано выявленным объектом культурного наследия. Его построил архитектор Доменико Трезини в начале XVIII века архитектором. Реконструкцию планируют выполнить на втором этапе работ. В свою очередь, на первом этапе завершат строительные работы в лабораторно-архивном блоке.

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