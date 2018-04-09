«Экстремальный день»: Петербург устанавливает температурный рекорд за 17 лет

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Синоптики обещают жителям и гостям Санкт-Петербурга теплую погоду, которая продержится еще несколько дней.

Самым теплым днем в Санкт-Петербурге, начиная с 2001 года, станет сегодняшний понедельник, 9 апреля. Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook главный синоптик города Александр Колесов.

«Экстремальный день сегодня, уже плюс 16 градусов. Абсолютный максимум для 9 апреля — плюс 18,3 градусов — был в 2001 году. Сегодня точно его перекроем», — написал в соцсети Александр Колесов.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, в Северной столице ожидается плюсовая температура. Столбик термометра значительно поднимется и остановится на отметке чуть ниже двадцати градусов.

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