В Петербурге отремонтируют 11 мостов к ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Ремонтные работы на 11 мостах в Санкт-Петербурге планируют завершить к ЧМ-2018.

Как передает «78.ru» со ссылкой на информацию, озвученную на пресс-конференции «Мостотреста», к чемпионату мира по футболу планируют отремонтировать Дворцовый, Троицкий, Литейный, Обуховский, Измайловский Большеохтинскоий, Мало-Конюшенный и Театральный, Каменноостровский и Ушаковский мосты.

Дорожное покрытие планируют заменить на Биржевом, Дворцовом, Троицком, Литейном, Обуховском, Измайловском, Большеохтинском мостах. Также асфальт поменяют асфальт Мало-Конюшенный и Театральный мосты, а верхнюю часть конструкций покрасят на Каменноостровском и Ушаковском мостах.

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