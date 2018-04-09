В квартирах темно, на лестницах пахнет гарью: жители высотки на Коломяжском до сих пор не могут вернуться в квартиры

В закладки

Пожар в жилом доме Санкт-Петербурга на Коломяжском проспекте произошел уже почти две недели назад — 28 марта. Две парадные многоэтажного дома до сих пор отключены от электричества, часть жителей вынуждена жить у родственников или снимать жилье посуточно, а часть кое-как налаживает быт в квартирах без света и возможности приготовить еду на плите. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в пострадавших домах и вместе с жильцами встретился с представителями управляющей компании, чтобы выяснить, когда люди смогут вернуться к комфортной жизни.

Обстоятельства пожара 28 марта на Коломяжском проспекте до сих пор выясняются: расследование должно завершиться сегодня, 9 апреля, после чего следователи смогут назвать виновных и указать, кто, что и на чьи деньги должен восстановить. Жители пострадавших домов надеялись, что до этого времени их управляющая компания своими силами наведет порядок на лестничных клетках, а в квартирах к окончанию расследования уже появится свет. Вместе этого они все еще снимают жилье, ютятся у родственников или поднимаются каждый день пешком на 23-й этаж без лифта в неуютные квартиры без электричества.

В двух парадных, где сгорели электрощиты вдоль всего здания, 270 квартир, жильцы которых недоумевают, почему за две недели их управляющая компания «Уютный дом» не только не помогает им, но закрывает двери и не отвечает на звонки.

«Они повесили у себя расписание приема, двери не открывают, хотя сидят у себя на месте, — возмущаются жильцы. — Никаких рабочих на лестницах нет, никто даже не пытается что-то восстанавливать! Несколько узбеков — два-три человека на каждую парадную — с тряпками и ведрами пытаются отмыть закопченные лестницы, но только грязь по полу размазывают!»

Корреспондент ФАН общается с жителями из 10-й парадной пострадавшего дома в булочной на первом этаже: здесь свет появился, в отличие от жилых квартир.

«Только в среду, 4 апреля, подключили лампочки на этажах, до этого ходили только с фонарями, а по лестничным клеткам так до сих пор и ходим, — объясняет Роман Чертков. — Отопление в домах включили на пятый день после пожара, парадная успела остыть, так что я семью с детьми сразу увез. У кого маленькие дети, тем здесь жить сейчас невозможно — в квартирах темно, на лестницах пахнет гарью, кто окна не успел закрыть, тем сквозняком надуло гари и провоняли все квартиры, не знаю, когда там возможно станет жить».

Мы поднимаемся пешком по узкой запасной лестнице — она же единственная лестница, которой можно пользоваться, если останавливаются три лифта. На ней сложно разойтись двум людям, и можно представить, что здесь творилось во время пожара.

«На моем 18-м этаже выход на лестницу оказался закрыт, — рассказывает ФАН Екатерина Шунина. — Пожарные выводили меня через квартиру с маской, ломали выход на лестницу, а сама бы я не выбралась».

В поисках людей сотрудники МЧС во время пожара выломали несколько дверей — их заменили уже неделю спустя, а до этого времени они были заклеены бумажными лентами с надписью «опечатано». Ясно, что злоумышленников это бы не остановило, так что все самое ценное погорельцы унесли сразу, как только их запустили в квартиры.

Больше всего пострадали верхние этажи: здесь стены и потолки до сих пор в черной копоти, запах гари не выветривается, а только больше въедается в поверхности с каждым днем.

«Мы сами вызывали специалистов по клинингу, — рассказывают жильцы. — Есть технология «сухой туман», которую применяют для очищения помещений от запаха гари, но ее можно использовать только в герметичном помещении, а у нас по всем лестницам и квартирам сквозняк гуляет. Все стены и потолки на лестницах надо очищать от краски и заново штукатурить. Если они просто сверху краску нанесут сейчас, этот запах с нами навсегда останется».

Когда директор управляющей компании Ольга Мартыновская на общем собрании жильцов в здании жилищного агентства Приморского района объявляет, что «в парадных ведется уборка», жильцы перебивают ее возмущенными криками.

«Два узбека с тряпками — это что, профессиональный клининг по-вашему? Да мы сами на коленях лестницы около своих квартир отдраиваем! Идет уборка? Давайте съездим вместе, вы нам покажете, что вы называете уборкой!», — негодуют люди.

Во время обхода вместе с жильцами нам встретился один дворник с веником на 25 этажей многоквартирного дома: явно не так должна выглядеть ликвидация последствий пожара. В конце концов, Мартыновская соглашается с тем, что это и не клининг вовсе, и уточняет: три клининговые компании отказались взяться за непростую уборку, поэтому управляющая компания на этом остановила поиски и просто вывела дополнительных сотрудников из штата компании, которая занимается текущей уборкой. Потому на лестничных клетках и работают не специалисты с профессиональными моющими средствами, а обычные дворники с вениками и тряпками.

«Так работайте! Найдите другие клининговые фирмы, — не успокаиваются жильцы. — Мы не видим, что вы работаете, за полторы недели ничего в домах не меняется!».

«Я делаю все, что могу!» — кричит в ответ директор, но, судя по отзывам жильцов, может она немного.

В среду на двери парадных повесили объявления о готовности лифтов к запуску, но все они до сих пор стоят: обслуживающая организация запретила запуск без соответствия противопожарной безопасности.

«Пока у меня нет возможности обеспечить безопасное аварийное подключение электроэнергии, я не возьму на себя ответственность проложить и включить сети 220 В», — объясняет собравшимся жильцам главный электрик управляющей компании Александр Проценко.

Далее закручивается бюрократический лабиринт: специалисты готовят новый проект электроснабжения двух парадных, в него приходится вносить изменения по новым правилам, а так как до сих пор нет внятной версии о причине возгорания электрощитов, приходится ждать результатов расследования, чтобы не повторить возможную ошибку в проекте. По новым требованиям придется еще и отсечь друг от друга этажи, а для этого надо будет ломать существующие выгоревшие шахты…

«Короче, раньше месяца света не дождешься», — угрюмо высказываются жильцы, выслушав электрика. По словам директора управляющей компании, смета на свет составляет 6 млн 800 тысяч рублей, общий ущерб оценивается в десять млн рублей.

«У нас, конечно, есть подушка безопасности на каждый дом, но не 10 млн рублей, — говорит Мартыновская, — пока что мы ведем работы за свой счет, что потом — неизвестно».

«Мы же платим за капитальный ремонт, — недоумевают жильцы, — что, из этого фонда не восстановить?»

Нет, объясняет директор управляющей компании: нельзя так просто взять и потратить деньги на капремонт, надо сначала доказать, что дому действительно нужен именно капремонт, а именно — провести экспертизу и направить ее в город на согласование… В зале буквально стонут от этой перспективы: затянуться она может на неопределенное время, а вернуться в дома хочется уже сейчас.

«Зато квитанция за март пришла в срок, деньги вы снимать не забываете», — замечают жильцы.

После пожара людей особенно возмущает пункт «охрана» в квитанции оплаты: сотрудники охранной организации в критической ситуации даже не смогли вызвать МЧС, сославшись на то, что они — диспетчеры и вызывать службы экстренного реагирования не имеют полномочий. О том, чтобы лично обойти квартиры во время пожара и предупредить жильцов, охранники даже не задумались, а первым делом сами ушли в безопасное место.

«Мы за это им 400 рублей с квартиры платим? — справедливо спрашивают жильцы свою управляющую компанию, — чтобы потом самим пожарных вызывать?».

Через два часа, убедившись в полной беспомощности своей УК, жильцы сами организовались, чтобы найти клининговые компании и электриков, готовых поучаствовать в тендере на прокладку кабеля по новому проекту.

Как рассказал ФАН Сергей Лешуков, житель пострадавшего дома, к понедельнику 9 апреля ему лично уже удалось найти три клининговых компании, которые готовы осмотреть последствия пожара и предложить свои варианты по ценам и срокам профессиональной уборки. Роман Чертков, владелец квартиры в 10-й парадной, за выходные нашел подрядчика, который готов выйти на конкурс по замене электросетей. Так, управляющая компания стихийно превращается в ТСЖ дома 15 на Коломяжском проспекте. ФАН будет следить за тем, как идут работы по восстановлению жилого комплекса после пожара.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.