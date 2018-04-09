Сампсониевский мост в Петербурге разведут в ночь на 10 апреля

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге в связи с технологической проверкой разведут 10 апреля.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в ГБУ «Мостотрест», одно изменение произошло в текущем году графике разводки мостов: Биржевой мост будут разводить не два, а один раз за ночь с 2:00 до 4:55 часов.

«Биржевой мост будет следующий в очереди на капитальный ремонт, сейчас идёт разработка проекта реконструкции. Мы понимаем его техническое состояние, поэтому будем разводить один раз за ночь», — сказал заместитель директора «Мостотреста» Андрей Кочин.

Сампсониевский мост разведут в ночь с понедельника на вторник, его закроют в 1:30 часов ночи. Отметим, что Благовещенский, Дворцовый и Володарский мосты будут разводить два раза за ночь, Троицкий, Литейный, Большеохтинский и мост Александра Невского — один раз.

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