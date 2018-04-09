Единственная птицефабрика Петербурга три года не может выкупить свои земельные участки

В закладки

Санкт-Петербург, 9 апреля. Петербургская птицефабрика «Ленптицепром» вот уже третий год не может выкупить ни один из девяти земельных участков, на которых расположены объекты предприятия.

Все запросы Комитет имущественных отношений либо отклоняет, либо игнорирует. При этом земельное законодательство дает юридическому лицу, владеющему недвижимостью на участке, исключительное право на его выкуп или аренду.

Попытка решить вопрос через суд также не приводит ни к какому результату. Суды удовлетворяют иски, но после обращения в КИО с подготовленным договором купли-продажи тот вновь отказывает.

По данному факту была проведена и прокурорская проверка, по материалам которой возбудили уголовное дело в отношении экс-главы КИО, но все закончилось просто понижением его в должности.

Источник "Невских новостей" в арбитражном суде пояснил, что такая ситуация стала возможна из-за проведенной губернатором города Георгием Полтавченко реорганизации комитета, в ходе которой были упразднены его районные отделения, а 400 тысяч бизнесменов загнаны в «одно окно».



Читайте ФАН в Яндекс.Новости.