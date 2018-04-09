Станцию метро «Новокрестовская» могут отключить от энергоснабжения из-за долгов «Метростроя»

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Строящуюся новую станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге могут оставить без электричества из-за долгов компании «Метрострой».

Задолженность ОАО «Метрострой» составляет более 63 миллионов рублей, передает пресс-служба АО «Петербургская сбытовая компания». Из-за этого компания планирует приостановить подачу энергии на станции «Новокрестовская», шахте 465 Невско-Василеостровской линии, шахтах 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахте 841 Красносельско-Калининской ветки.

Подчеркнем, что официальное открытие новой станции метро «Новокрестовская» запланировано на 29 апреля. Если «Метрострой» не оплатить указанную сумму задолженности, то станция метрополитена останется без электричества.

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