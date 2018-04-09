Около 17,5 тысяч пассажиров перевез метрополитен Петербурга в пасхальную ночь

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Метрополитен Санкт-Петербурга в ночь с 7 на 8 апреля перевёз около 17,5 тысяч человек.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского метрополитена, 17 368 человек воспользовались станциями метро в пасхальную ночь. Наиболее востребованными среди пассажиров стали станции метро «Невский проспект-1», «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского-1».

Подчеркнем, с января текущего года в ночной период услугами метро воспользовались почти 267 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что около 750 тонн мусора и грязи вывезли с улиц Санкт-Петербурга за неделю в конце марта.

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