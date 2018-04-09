Более 750 тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю
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Санкт-Петербург, 9 апреля. Около 750 тонн мусора и грязи вывезли с улиц Санкт-Петербурга за неделю в конце марта.
Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», тысячи сотрудников дорожной службы убирают улицы города от грязи и мусора.
«За неделю с 19 по 25 марта с улиц города вывезли 476 и 277 тонн смета», — рассказали в комитете по благоустройству.
Когда в город пришла теплая погода, около 600 спецмашин и более тысячи дворников приступили к влажной уборке улиц.
«Предприятия стараются максимально использовать теплые часы, чтобы работать с водою», — отмечают в пресс-службе администрации города.
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