Мать с сожителем изнасиловали семилетнего сына в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Сотрудники следственного комитета в Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах изнасилования семилетнего ребенка, подозреваемыми являются мать мальчика и ее сожитель.

Уголовное дело по факту изнасилования семилетнего мальчика возбуждено в отношении местного жителя и его сожительницы, которая являются матерью пострадавшего ребенка, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные, полученные в понедельник ГСУСК РФ по городу.

«По версии следствия, соучастники с 2017 года по настоящее время на территории Красносельского района неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего сына обвиняемой», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи продолжают проверку и выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

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