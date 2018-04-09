Стало известно, когда откроют заблокированные двери на «Василеостровской»

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Петербургский метрополитен завершил модернизацию блок-поста, с 11 апреля выход из поездов на «Василеостровской» будет доступен через все двери.

Как передает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», со среды, 11 апреля, на станции метро «Василеостровская» будут работать все двери для входа в вагоны.

«Работы по модернизации блок-поста завершены, ведется подготовка к демонтажу ограждения на платформе и включению станционных дверей, которые в данный момент закрыты для пассажиров», — рассказали в метро.

Отметим, в настоящее время выход на станцию метро невозможен через две двери первого вагона в сторону станции «Приморская».

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