Нападающий СКА Ковальчук решил вернуться в НХЛ

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Нападающий СКА Илья Ковальчук после поражения в Москве решил покинуть клуб и уехать в Северную Америку.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», игра между московским ЦСКА и питерским СКА завершилась со счетом 3:2, что позволило ЦСКА выйти в финал Кубка Гагарина. После поражения лидер СКА Илья Ковальчук сообщил об уходе.

«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я не говорю: «Прощай», я говорю: «До свидания», — подчеркнул Ковальчук.

Лидер СКА отметил, что Петербург навсегда останется в его сердце. Отметим, нападающий Илья Ковальчук выступал за СКА с 2013 года.

«Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда останется в моем сердце», — поделился лидер СКА.

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