«Погода позволяет»: главный синоптик Петербурга разрешил водителям менять резину

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов разрешил автомобилистам менять резину с зимней на летнюю.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию, опубликованную Александром Колесовым на своей странице в Facebook, водители в настоящее время могут менять резину с зимней на летнюю.

«В городе конечно, погода позволяет. За городом (север, восток) на проселочных еще неделю будет сложно», — написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, в Северной столице ожидается плюсовая температура. Столбик термометра значительно поднимется и остановится на отметке чуть ниже двадцати градусов.

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