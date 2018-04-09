Станция метро «Невский проспект» изменит режим работы на четыре дня

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Вестибюли станции метрополитена «Невский проспект» в Санкт-Петербурге изменят режим работы на четыре дня.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга, вестибюли станции «Невский проспект» изменят режим работы в период с 11 по 14 апреля.

Так, вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу) будет открыт с семи часов утра на вход и выход, и закроется в 00:28 на вход и в 00:50 — на выход в среду, 11 апреля. В свою очередь, вестибюль 2 (выход на канал Грибоедова) будет работать в штатном режиме с 05:36 до 23:00 часов.



Также 12 и 13 апреля вестибюль 1 начнет работу в 05:36 часов утра и завершит в 00:28 часов на вход, а на выход – 00:50 часов ночи. Вестибюль 2 будет работать с семи утра до 23:00 часов вечера.

В свою очередь, в субботу, 14 апреля, вестибюль 1 будет работат с 05:36 до 23:00, а вестибюль 2 будет работать на вход с семи часов утра, а закроется на вход в 00:28, на выход — в 00:50.

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