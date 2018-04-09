В Петербурге ожидается по-весеннему теплая погода в начале рабочей недели

В закладки

Санкт-Петербург, 9 апреля. Синоптики обещают жителям и гостям Санкт-Петербурга по-весенему теплую погоду в понедельник.

По информации регионального управления МЧС, в понедельник, 9 апреля, в Северной столице ожидается плюсовая температура. Столбик термометра значительно поднимется и остановится на отметке чуть ниже двадцати градусов.

В городе ожидается облачная с пояснениями погода. Осадки синоптики обещают к концу дня, скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результаты клуба в чемпионате.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.