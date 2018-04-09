Ограничения движения вводят на улице Бутлерова в Петербурге до конца апреля

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Новые ограничения движения транспорта вводят в Санкт-Петербурге с понедельника до 22 апреля.

Как передает государственная административно-техническая инспекция, в городе с понедельника, 9 апреля, вводятся новые ограничения движения транспорта.

Так, частично ограничат движение по улице Бутлерова на участке от Новороссийской улицы до проспекта Науки в Калининском районе. Ограничения на участке связаны с проведением ремонтных работ.

Автомобилистов просят заблаговременно строить свой маршрут с учетом указанных изменений в дорожном движении.

Напомним, бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результаты клуба в чемпионате.

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