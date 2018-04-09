Опубликован рейтинг худших фильмов от лучших режиссеров

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Эксперты одного из ведущих мировых новостных порталов Business Insider опубликовали ТОП худших фильмов известных режиссеров.

Как передает «Комсомольская правда», рейтинг основан на оценках портала Rotten Tomatoes, на котором собираются можно получить любую информацию о кинематографе.

Отметим, название сайта связано с традицией кидать гнилыми помидорами в непонравившихся публике артистов.

На первом месте расположился триллер режиссера Джона Синглтона. В ролях: Тэйлор Лотнер, Лили Коллинз, Альфред Молина и др. Второе место у фильма «Сверхновая». Фантастика, триллер, боевик. Режиссер: Уолтер Хилл, Френсис Форд Коппола. В ролях: Джеймс Спэйдер, Анджела Бассетт, Роберт Форстер и др.

Третье место у кино под названием «Четыре комнаты». Режиссер: Квентин Тарантино, Роберт Родригес и др. В ролях: Сэмми Дэвис, Аманда Де Кадене, Валерия Голино и др.

Также в рейтинг также вошли «Крюк» Спилберга, «Пляж» Дэнни Бойла, «Хороший год» Ридли Скотта, «Дюна» Дэвида Линча, «Бьютифул» Иньяритту.

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