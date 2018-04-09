Экс-тренер петербургского «Зенита» прокомментировал результаты клуба

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результаты клуба в чемпионате.

Бывший наставник отметил, что его удивила скорость, с которой меняется состав петербургского клуба, передает «Российская газета».

«Что меня удивило в ситуации с «Зенитом», так это то, как быстро распалась чемпионская команда. Из моего состава остались лишь трое: Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно», — отметил Виллаш-Боаш.

Андре Виллаш-Боаш подчеркнул, что до сих пор является настоящим болельщиком команды. Он верит, что «Зенит» достойно выступит в ближайших турнирах.

«Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне», — отметил экс-тренер.

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