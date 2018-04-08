Португальский тренер Виллаш-Боаш: Я всегда буду фанатом «Зенита»

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что всегда будет фанатом сине-бело-голубых.

В интервью «Российской газете» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что является фанатом не всех клубов, а только тех, с кем получилось хорошо расстаться.

«Что касается «Зенита», то да — я всегда буду фанатом этого клуба», — подчеркнул португальский тренер.

Виллаш-Боаш не мог сказать, вернется ли он в петербургский клуб. При этом он подчеркнул, что позиции сине-бело-голубых в РФПЛ «сейчас не очень радуют» и для «Зенита» очень важно играть в Лиге чемпионов. Бывший тренер выразил надежду, что в следующем сезоне клубу это удастся сделать.

Также португалец выразил удивление, как изменился состав петербургского клуба после его ухода.

«Из моего состава остались лишь трое: Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно», — добавил Андре Виллаш-Боаш.

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