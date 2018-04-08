Около 147 тысяч человек посетили пасхальные мероприятия в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Около 147 тысяч человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО, сотрудники правоохранительных органов обеспечили порядок и безопасность на более чем 300 площадках, где были организованы пасхальные мероприятия.

Более двух тысяч сотрудников полиции и около тысячи правоохранителей в Ленинградской области наблюдали за общественным порядком. Отметим, что пасхальные праздничные мероприятия прошли без происшествий.

Напомним, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил жителей города с праздником Святой Пасхи.

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