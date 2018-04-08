Систему распознавания лиц предложили использовать в Петербурге для борьбы с уличными торговцами

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц предлагают использовать в Санкт-Петербурге для борьбы с дорожными нарушителями и нелегальными уличными торговцами.

Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на инициативу представителей движения «Красивый Петербург». Активисты предлагают внести на рассмотрение правительства в рамках программы «Цифровой экономики» концепцию, предполагающую борьбу с нелегальными торговцами, водителями, которые неправильно паркуются, и расклейщиками незаконной рекламы с помощью видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

«Операторы будут иметь дело с объектами, личность которых им неизвестна, за исключением случаев, когда данные для идентификации преступников будут им переданы полицией, поэтому тайна частной жизни нарушаться не будет», — сообщают активисты движения.

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