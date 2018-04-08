Активисты просят благоустроить крепость «Осиновецкий редут» в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Петербургские активисты планируют обратиться к администрции Выборгского района с просьбой благоустроить расположенную в поселке Осиновая Роща заброшенную крепость «Осиновецкий редут».

Как передает «Политэксперт», общественники отмечают, что территория, площадь которой составляет почти пять гектаров, могла бы стать местом отдыха жителей города. Масштабная реставрация заброшенной крепости «Осиновецкий редут» не требуется, необходимо только укрепить стены и убрать мусор.

Активисты считают, что на территории крепости после благоустройства можно построить детскую площадку и проводить праздники, реконструкции и концерты.

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