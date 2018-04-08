Участник «Митьков» Владимир Яшке‍ ушел из жизни в возрасте 70 лет

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Художник Владимир Яшке в возрасте 70 лет скончался в Санкт-Петербурге.

Как передает «78.ru» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, в субботу, 7 апреля, ушел из жизни художник Владимир Яшке. Участнику «Митьков» было 70 лет, поэтому его часто называли «дедушка «Митьков».

Отметим, картины художника хранятся в собраниях Русского музея, «Эрарты», МИСПа и Музея нонконформистского искусства.

Владимир Яшке родился во Владивостоке, учился на заочном отделении Мостового полиграфического института, в 1985 стал членом группы «Митьки».

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