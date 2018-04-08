Пьяные школьники забрались на крышу Эрмитажа по водосточной трубе

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Подростки, один их которых находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, забрались на крышу Эрмитажа в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье.

Четверо молодых людей забрались по фасаду и водосточной трубе на крышу Эрмитажа, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 апреля. Задержать школьников не удалось, так как охрана музея не ожидала ночью гостей и не смогла быстро отреагировать на поступок нарушителей.

Отметим, что три дня назад на страничке одного из подростков в социальной сети Instagram появилась фотография ночного Петербурга с крыши Мариинского дворца.

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