Главное пасхальное богослужение в Петербурге прошло в Казанском соборе

В закладки

Санкт-Петербург, 8 апреля. Православные жители и гости Санкт-Петербурга встретили праздник Святой Пасхи.

Тысячи верующих приняли участие в богослужениях в храмах города, передают «Невские Новости». Главное богослужение прошло в Казанском соборе.

Благодатный огонь из Иерусалима доставили туда самолетом силами экипажа Западного военного округа. В Петербург святыню доставили по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который возглавил всенощную в Северной столице. Также прошел Крестный ход, были перекрыты на этот период три городские дороги.

Напомним, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил жителей города с праздником Святой Пасхи.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.