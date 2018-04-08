Водитель «Яндекс такси» в Петербурге заставил клиентку расплатиться натурой

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Водитель «Яндекс такси» вынудил пассажирку расплатиться за поезду натурой в Санкт-Петербурге.

Женщина обратилась с соответствующим заявлением в отделение полиции в субботу, 7 апреля. Водитель «Яндекс такси» принудил 34-летнюю местную жительницу расплатиться натурой за совершенную поездку: около половины четвертого ночи она возвращалась на Ленинский проспект на заказанном такси, за рулем которого находился 30-летний небритый мужчины славянской внешности.

Водитель привез пассажирку по указанному адресу, однако выпустил ее из машины только после того, как она согласилась с ним на интимные отношения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя, передает «Петербургский дневник».

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